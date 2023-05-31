الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عزف بيانو وكمان.. طلاب تنمية المواهب فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية

حفل مركز المواهب
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية

شهد مسرح أوبرا الإسكندرية، مساء الثلاثاء، حفلًا فنيًا لطلبة وطالبات فصلي البيانو والكمان بدار أوبرا الإسكندرية، فى إطار إهتمام دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالمواهب الصغيرة بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى للأجيال الجديدة.

 

تضمن برنامج الحفل فاصلاً فنًيا لطلبة فصل البيانو تدريب الدكتورة إنجي بدوى، حيث قدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال الكلاسيكية المتميزة، وطلبة فصول مدرسة السوزوكي تدريب كل من: الدكتورة نفين المحمودي، ونرمين خليل، وكريم فؤاد، حيث قدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال العالمية بمشاركة عازف البيانو المتميز الفنان أمير عوض.

 

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الأساتذة الاكاديميين حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الموشحات، ذوى القدرات الخاصة.

 

وقد أقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية في عام2007، وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم  وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.

 

وكانت قد نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء السبت الماضي حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما حيث تم عرض أفلام موعد حياة..ربيع ممطر..عزيزتي ورد حيث ناقشت الأفلام عدة ط قضايا هامة داخل المجتمع المصري.

 

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2018-2019 بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية. 

حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية
مسرح أوبرا الاسكندرية طلبة وطالبات البيانو والكمان دار الأوبرا المصرية مركز تنمية المواهب

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

مؤشرات شبه نهائية .. رفض سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى

كوبري السادات.. متنفس جديد لأهالي وزوار الإسكندرية (صور)

الباز يكشف الحقيقة الكاملة وراء إزالة مقابر القاهرة ومصير الرُّفات

حبس قائد سيارة متهم بدهس طبيب وابنته فى مدينة نصر

ياسين منصور: 54% نموًا فى مبيعات باديا خلال الربع الأول من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)