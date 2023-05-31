عزف بيانو وكمان.. طلاب تنمية المواهب فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية

شهد مسرح أوبرا الإسكندرية، مساء الثلاثاء، حفلًا فنيًا لطلبة وطالبات فصلي البيانو والكمان بدار أوبرا الإسكندرية، فى إطار إهتمام دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالمواهب الصغيرة بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى للأجيال الجديدة.

تضمن برنامج الحفل فاصلاً فنًيا لطلبة فصل البيانو تدريب الدكتورة إنجي بدوى، حيث قدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال الكلاسيكية المتميزة، وطلبة فصول مدرسة السوزوكي تدريب كل من: الدكتورة نفين المحمودي، ونرمين خليل، وكريم فؤاد، حيث قدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال العالمية بمشاركة عازف البيانو المتميز الفنان أمير عوض.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الأساتذة الاكاديميين حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الموشحات، ذوى القدرات الخاصة.

وقد أقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية في عام2007، وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.

وكانت قد نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء السبت الماضي حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما حيث تم عرض أفلام موعد حياة..ربيع ممطر..عزيزتي ورد حيث ناقشت الأفلام عدة ط قضايا هامة داخل المجتمع المصري.

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2018-2019 بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية.

حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية

حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية

حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية

حفل مركز المواهب بأوبرا الإسكندرية