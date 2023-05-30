الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصابان في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بـ 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

شهدت مدينة 6 أكتوبر، إصابة  شخصين بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

 

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث وبصحبتهم سيارات إسعاف.

 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن الحادث إصابة شخصين وجرى نقلهما إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

اصابة شخصان حادث انقلاب سيارة ملاكي مدينة 6 أكتوبر

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