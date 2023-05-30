بعد منحه جائزة الدولة التقديرية.. أول تعليق للمستشار عبدالمجيد محمود

وجه المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، الشكر لوزيرة الثقافة على تكريمه ومنحه جائزة الدولة التقديرية، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يهدي التكريم لكل قادة قضاة مصر من شيوخ المهنة وكل وكلاء النيابة وزملائه وأساتذته وقضاة مصر.

وأضاف: «جائزة الدولة التقديرية بمثابة مفاجأة جميلة، وصورة من صور التكريم لقضاة مصر، وتكريم الدولة لمبدعيها الذي لا يتم إلا في الدول المتقدمة التي تعرف معنى الثقافة والإبداع».

ولفت إلى أن التكريم صورة تعبر عن رقي تعامل مصر وقيادتها مع أبنائها الذين أدوا عملًا يستحق الإشادة والإشارة، مؤكدًا أنه شرف كبير له حضور احتفال وزارة الثقافة بالمكرمين.