مواطن بالدقهلية: مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل أبرز مطالبنا من الحوار الوطنى

أكد هشام الشيخ، أحد أهالي مدينة المنصورة، أن مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل للشباب ابرز مطالب المواطنين من مناقشات الحوار الوطني.

وقال “الشيخ” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن ارتفاع الأسعار يُهدد استقرار حياة المواطن البسيط الأمر الذي يستدعي تدخل الدولة لفرض رقابتها على السلع وأسعارها بشكل أكبر ومواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم للأزمة.

واقترح "الشيخ" إنشاء المزيد من المصانع والمشروعات لتوفير فرص العمل للشباب ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل.

واشار ان من الضروري توجيه الشباب و القوه العامله بمصر الي تطوير بلدهم والاستفاده من أفكارهم وتطويرها للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الحوار الوطني يعد من أهم الخطوات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.