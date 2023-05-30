الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق كلى لفتحة دوران ميدان الرماية لمدة شهرين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية (بداية طريق الفيوم)، في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير (أعلى ميدان الرماية- طريق الفيوم) المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية استحدثت فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من 150 مترًا ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم، وترغب في العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام لمدة شهرين بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 2023/5/31 وحتى يوم الأحد الموافق 2023/7/30.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الممشى السياحي المتحف الكبير ميدان الرماية محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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