الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الوزراء الفلسطينى يوجه الشكر للشعب المصرى ورجال القوات المسلحة (فيديو)

محمد أشتية
محمد أشتية

وجه محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر لمصر ورجال القوات المسلحة المسلحة المصرية.

وقال خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أعرف أن فلسطين تعيش في قلب كل امرأة ورجل وشاب وأستاذ جامعة ورجل دين، وكل شريف في القوات المسلحة وكل من له علاقة بالأرض الطاهرة، شكرًا لأن فلسطين تعيش في قلوبكم مثل أن مصر تعيش في قلب كل فلسطيني".

 

رئيس الوزراء الفلسطيني: سنوقع عددًا من الاتفاقيات خلال زيارتنا لمصر

 

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أنه من المتوقع توقيع عدد من الاتفاقيات خلال زيارتهم  لمصر، في مجالات التجارة والصحة والتعليم والاقتصاد والاستثمار، لتخرج لحيز التنفيذ.

وأردف: "نريد أيضًا أن يعمل الجوال الفلسطيني في مصر، وأن ننسق بشكل مستمر في القضايا المتعلقة بقطاع غزة".

 

 

رئيس الوزراء الفلسطيني رجال القوات المسلحة القاهرة الإخبارية

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