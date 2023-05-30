الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قطاع المتاحف بـ"السياحة": افتتاح المتحف اليونانى الرومانى فى غضون أسابيع قليلة

جريدة الدستور

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة، إن الوزارة فى المراحل النهائية من تطوير المتحف اليونانى الرومانى قبل افتتاحه، معبرًا: "المتحف سيقام على طابقين، وسيكون على أعلى مستوى".

المتحف الروماني اليوناني 

 وأكد رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه في غضون أسابيع قليلة سيتم افتتاح المتحف اليوناني الروماني الذي تم إغلاقه منذ عام 2005 لإتمام عملية التطوير التي شهدها الآن.

المتاحف السياحية المصرية

وتابع: "المتحف اليوناني ستكون هناك منطقة مطورة وبها ممشى سياحي، لذا على المصريين الاستعداد لهذا الحدث العظيم في القريب العاجل".

 

مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالسياحة الحياة اليوم الحياة المتحف اليوناني الروماني

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