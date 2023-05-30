علاج 3266 مواطنًا في قافلة جامعة المنصورة بالعريش (صور)

واصلت قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (20)" اليوم الثلاثاء فعالياتها لليوم الثاني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون والتنسيق مع الجيش الثاني الميداني وذلك استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة التي تأتي ضمن خطة جامعة المنصورة للمساهمة في توفير ونشر الرعاية الصحية وتقديم الخدمات المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية في كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع د.محمود المليجي أعمال القافلة للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي على الوجه الأمثل وتذليل الصعوبات حيث صرح ان جهود القافلة الطبية لليوم الثاني اسفرت عن إجمالي 3266 حالة طبية مستفيدة.

كما قدم الشكر والامتنان للواء محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني وجميع القيادات العسكرية بالمنطقة لدعمهم للقافلة طوال فترة تواجدها بالمحافظة.

شملت فعاليات اليوم الثاني للقافلة العديد من الأنشطة والخدمات التي استفاد منها السكان المحليون. حيث قامت القافلة الطبية على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي.

وأعلنت دكتور إيمان أبو الفضل المدير الفني والإداري بالقافلة عن توقيع الكشف الطبي لعدد (2411) حالة في التخصصات الطبية المُختلفة، إضافة إلى (133) حالة سونار على البطن، (111) حالة سونار على الجهاز الهضمي والكلى، (29) عمليات سينا التخصصي، (97) دوبلر، (55) إيكو، (57) أشعة مقطعية، (43) رنين، (104) أشعة عادية، (123) نظارات، (158) مقياس نظر، مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، وتحويل (40) حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

كما أسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم عن تنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (٤١٥) طفل، حيث تم تنظيم ورشه عمل لإعادة تدوير الملابس الجينز القديمة وصناعه شنط جينز، ورشة عمل لصناعه المسكات من الأطباق الورق، وورشة عمل لصناعه سلال للحلوى، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

وتعد هذه القافلة مثالًا حيًا على العمل التطوعي والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقوات العسكرية لتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً. وتؤكد الجامعة والجيش الثاني الميداني استمرارهما في مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تسعى لتحسين ظروف الحياة وتوفير الرعاية للمجتمعات المحلية.

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