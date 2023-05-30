الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علاج 3266 مواطنًا في قافلة جامعة المنصورة بالعريش (صور)

جريدة الدستور

واصلت قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (20)" اليوم الثلاثاء فعالياتها لليوم الثاني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون والتنسيق مع الجيش الثاني الميداني وذلك استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة التي تأتي ضمن خطة جامعة المنصورة للمساهمة في توفير ونشر الرعاية الصحية وتقديم الخدمات المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية في كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع د.محمود المليجي أعمال القافلة للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي على الوجه الأمثل وتذليل الصعوبات حيث صرح ان جهود القافلة الطبية لليوم الثاني اسفرت عن إجمالي 3266 حالة طبية مستفيدة.

كما قدم الشكر والامتنان للواء محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني وجميع القيادات العسكرية بالمنطقة لدعمهم للقافلة طوال فترة تواجدها بالمحافظة.

شملت فعاليات اليوم الثاني للقافلة العديد من الأنشطة والخدمات التي استفاد منها السكان المحليون. حيث قامت القافلة الطبية على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي.

وأعلنت دكتور إيمان أبو الفضل المدير الفني والإداري بالقافلة عن توقيع الكشف الطبي لعدد (2411) حالة في التخصصات الطبية المُختلفة، إضافة إلى (133) حالة سونار على البطن، (111) حالة سونار على الجهاز الهضمي والكلى، (29) عمليات سينا التخصصي، (97) دوبلر، (55) إيكو، (57) أشعة مقطعية، (43) رنين، (104) أشعة عادية، (123) نظارات، (158) مقياس نظر، مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، وتحويل (40) حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

كما أسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم عن تنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (٤١٥) طفل، حيث تم تنظيم ورشه عمل لإعادة تدوير الملابس الجينز القديمة وصناعه شنط جينز، ورشة عمل لصناعه المسكات من الأطباق الورق، وورشة عمل لصناعه سلال للحلوى، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

وتعد هذه القافلة مثالًا حيًا على العمل التطوعي والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقوات العسكرية لتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً. وتؤكد الجامعة والجيش الثاني الميداني استمرارهما في مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تسعى لتحسين ظروف الحياة وتوفير الرعاية للمجتمعات المحلية.

IMG-20230530-WA0025
IMG-20230530-WA0025
IMG-20230530-WA0026
IMG-20230530-WA0026
IMG-20230530-WA0024
IMG-20230530-WA0024
IMG-20230530-WA0023
IMG-20230530-WA0023
قافلة جامعة المنصورة المنصورة مدينة العريش شمال سيناء

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

خبير يضع روشتة لتنمية صادرات الصناعات الكيماوية فى شركات قطاع الأعمال

جزار الطالبية يعترف: "ده تانى حصان أدبحه واشتريته بـ4 آلاف جنيه"

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

المبنى المُرعب.. حكاية فندق مهجور حذّر منه محمود بكرى قبل وفاته (فيديو)

مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)