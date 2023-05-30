مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات Skyline

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Skyline للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي/ بولندا التي تحمل 273 من السائحين.

من جانبه، وجّه الطيار أحمد منصور، بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين، وبالفعل تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار لهم بقضاء إجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع ٢١ رحلة شهريًا، ما يعكس نجاح مطار الغردقة في جذب شركات طيران وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية والموسم السياحي.

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