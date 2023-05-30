الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية فى الجيزة

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية بين والد الضحية والمتهمين بدائرة القسم.

كان قد تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب انتهاء اليوم الدراسي.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة.

تجديد حبس عاطلين خطف طالب خلافات مالية

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