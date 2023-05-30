"الشعب الجمهورى" ينظم ندوة للتوعية بمخاطر وأضرار الإدمان والتدخين على المواطن

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين على المواطن، بمقر أمانة الحزب بالجيزة، فى إطار السياسة العامة لحزب الشعب الجمهوري في نشر التوعية للمواطنين، وتوجيهات اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة.

وأدار الندوة لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب بالجيزة فى نشر الثقافة التوعوية للمواطن، وقد تمت الندوة بالتنسيق مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعقد ندوة توعية بعنوان "مخاطر وأضرار التدخين والإدمان".

وقد تحدث في الندوة كل من الدكتور وليد عبدالظاهر عبدالعزيز، أحد المسئولين بصندوق مكافحة وعلاج الادمان، متحدثًا عن "أضرار التدخين والإدمان على المواطن وسبل الإقلاع على التدخين"، الدكتور طارق الادور، الإعلامي والمعلق الرياضي والناقد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب بالجيزة، متحدثًا عن أضرار التدخين على النشاط الرياضى، واللواء دكتور أشرف السعيد أحمد، محاضر بأكاديمية الشرطة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب بالجيزة، متحدثًا عن الإدمان وأثره على الأمن القومى.