سيدة أمام محكمة الأسرة: "مرات ابنى حولت عفش البيت ورفعت قضية تبديد"

داخل محكمة الأسرة بزنانيري جلست سيدة بجوار نجلها في انتظار نظر دعوى تبديد منقولات مقامة ضده من زوجته التي تطالب باسترداد قائمة منقولاتها.

وقالت السيدة: “إن زوجة ابنها أقامت دعوى تبديد منقولات زوجية ضده منذ شهر، على الرغم من أنها نقلت كل محتويات الشقة قبل مغادرتها، مستغلة سفر ابنها للعمل في الخارج”.

وتابعت «أنا أم لثلاث بنات وولد وحيد، وسبق أن زوجت كل بناتها ولم تحدث أي مشكلة أو خلاف بين إحداهن وزوجها وكانت دائما توصيهن بمراعاة الله في أزواجهن، لكن ما وجدته في زوجة ابنها شيء مختلف، فهى جشعة وطماعة ودائمًا تفتعل المشاكل معها مستغلة غياب زوجها».

قالت في الآونة الأخيرة فوجئت بسيارة أسفل العقار، وزوجة ابنها ومعها أسرتها يقومون بنقل المفروشات والعفش، إثر خلافها معها وغضب زوجها من معاملتها لأسرته، وعندما تركها تفعل ما تريد عقب 3 أشهر من الواقعة، أقامت الدعوى.