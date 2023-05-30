الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة آمنة.. حياة كريمة تغير واقع أهالي قرى الغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية، وخاصة في قرى نهطاي وسندبسط وتفهنا العزب. وبفضل هذه المبادرة، ستصبح هذه القرى نموذجية في جميع القطاعات، وستتمكن من جني ثمار التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي يشهده جميع القطاعات بالمحافظات لتطوير قرى الريف المصري.

حياة كريمة نفذت العديد من المشاريع داخل قرى مركز زفتي، مثل مراكز الشباب ووحدة تنمية الأسرة ومركز طب الأسرة. وانتهت الجولة بزيارة وحدة الحماية المدنية والسوق والموقف النموذجيين، بالإضافة إلى وحدة الإسعاف وتجديد المدارس.

وقال محمد عماد أحد أهالي محافظة الغربية:"بعد معاناة كثيرة من انقطاع المياه والكهرباء حياة كريمة غيرت واقع قريتنا إلى الأفضل ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي ونقطة الحماية المدنية، وأصبحت قرى نهطاي نموذجية خالية من المشاكل والعقوبات التي كانت تواجهنا".

وتابع عبدالله خالد: "حياة كريمة أطلقت من مسؤولية حضارية وبعد إنساني قبل أي شئ آخر، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية  للمواطن المصري بعد معاناة داخل القرى بسبب بعد المسافات عن الخدمات التي يحتاجها المواطن الريفي بسبب انعدام جميع الطلبات داخل القري النائية، وتهدف أيضا المبادرة إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم وهذا ما كنا محتاجه ولكن الرئيس غير واقع القري الي الأفضل بعد أن كنا مهمشين لم يسمع عنا أحد".

وتهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلي تخفيف العبء عن المواطن المصري الريفي وتحسين مستوى معيشة خاصة في القري الأكثر احتياجًا والنائية وتغير واقع الريف إلي مدن حضارية شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التنمية الشاملة الريف المصري بمحافظة الغربية جميع القطاعات ريف المصري لتطوير قري الريف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول (صور)

"الطيران": 36 دولة إفريقية وقعت على التزام بدعم التشغيل الكامل داخل القارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)