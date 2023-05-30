رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة دمياط 2023

قال المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن العمل لا يزال قائما في كنترول الشهادة الإعدادية للاطمئنان وانتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، تحت متابعة عبد العليم جمعة وكيل المديرية وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة محمد البيلي رئيس لجنة تقدير الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة دمياط

وأكد "عبدالرؤوف" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات تسير بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية، موجها بضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023.. الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها على الصفحة الرسمية.

في سياق آخر، شدد "عبدالرؤوف" على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش أو تعكير صفو سير العملية الإمتحانية في امتحانات الدبلومات الفنية.

وفي نفس السياق، تابع "عبد الرؤوف" غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مؤكدا بدء عملها حيث يتم الاطمئنان يوميا إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه خلال الأسبوع الماضي جرى متابعة سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، مع متابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات النظرية اليوم السبت، لجميع نوعيات التعليم الفنى.