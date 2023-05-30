بنسبة نجاح 87.5%.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية، التي اعتمدها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية منذ قليل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية

وحصلت "الدستور" على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وتوفر رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عبر الدستور من هنـا برقم الجلوس فقط https://natiga.dostor.org/57/ .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة داخل مدرسة ابن لقمان، ومن المقرر الانتهاء منها خلال يومين على الأكثر ويتم بعد ذلك اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

كانت مديرية التربية والتعليم قد كلفت 2300 معلم بأعمال التصحيح، أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثانى، مشددا على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وقراءة الورقة جيدا وكان ١٢٥ألفا و٢٤٧ طالبا وطالبة فى ٥٩٥ لجنة امتحانية قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية.

كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الشهادة الإعدادية 2023

بعد أن يتم حساب نتيجة الشهادة الإعدادية التي حصل عليها الطالب يتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للشهادة الإعدادية وضرب الناتج في 100 وكذلك يحصل الطالب على النسبة المئوية للمجموع.

مثال: إذا حصل الطالب على مجموع 240 درجة

يقسم المجموع على 280

الناتج هو 0.857

يتم ضرب الناتج في 100 = 85.7 وهو النسبة المئوية للمجموع

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023، كان على 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 280 درجة في الترم الثاني، وجاءت مقسمة كالآتي.

- اللغة العربية ودرجاتها 80 درجة.

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 40 درجة.

- الجبر ودرجته 30 درجة.

- الهندسة ودرجاتها 30 درجة.

- العلوم ودرجة 40 درجة.