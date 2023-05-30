الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الأولمبية" تهنئ اتحاد الجمباز بنتائج المنتخب في بطولة إفريقيا

حطب
حطب

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بعد تحقيق منتخب الجمباز الإيقاعي لـ10 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات و4 فضة و2 برونز في بطولة أفريقيا التي أقيمت بموريشيوس.

حقق الميداليات حبيبة محمد مرزوق ذهبية الفردي “عام“، وحققت علياء حازم الميدالية الذهبية في منافسات “الكرة” والميدالية الفضية في منافسات “فردي عام” و“طوق“، وحصلت فريدة حسين على الميدالية الذهبية في منافسات “الشريط” والميدالية البرونزية منافسات “الطوق” و“الكرة“، وفي منافسات الناشئات حقق منتخبنا الميدالية الفضية لمنافسات الفرق، وفي منافسات الفردي حققت حبيبة إبراهيم محمد الميدالية الذهبية في منافسات “الطوق” والميدالية الفضية في منافسات“الشريط“ وحصلت كارما أحمد صبري على الميدالية البرونزية بمنافسات“الكرة“ وحصلت فريدة محمد على الميدالية الفضية على مستوى الأندية.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاتحاد المصري للجمباز واللاعبات والجهاز الفني على هذه النتائج المميزة في البطولة والتي تأتي إستمرار لتحقيق النتائج المميزة في كل البطولات خلال الفترة الحالية واستمرار رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.

والرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الميداليات حبيبة محمد مرزوق برئاسة المهندس هشام حطب بموريشيوس

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