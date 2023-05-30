متحدث الزراعة: تخصيص 2.5 مليار دولار لتوفير كل احتياجات المربين والمنتجين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم الإفراج عن 5.2 مليون طن من الأعلاف، منذ أكتوبر الماضى حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف وتشجيع المربين على عملية التربية.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية" إكسترا انيوز"، أنه تم تخصيص 2.5 مليار دولار لتوفير كل احتياجات المربين والمنتجين، وهناك تكثيف في هذه العمليات خلال الفترات الأخيرة، وتتم أسبوعياً كل عمليات الإفراج عن الأعلاف، وهو ما يكفي الاحتياجات بشكل مستمر.

- لدينا اكتفاء ذاتي من معظم مصادر البروتين من أصل حيواني

وكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة مستمرة في تلبية احتياجات السوق والإنتاج الحيواني والداجني، ولدينا اكتفاء ذاتي من معظم مصادر البروتين من أصل حيواني، مشيراً إلى أن الألبان وبيض المائدة والدواجن، علاوة على اللحوم الحمراء.