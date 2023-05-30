الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الزراعة: تخصيص 2.5 مليار دولار لتوفير كل احتياجات المربين والمنتجين

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم الإفراج عن 5.2 مليون طن من الأعلاف، منذ أكتوبر الماضى حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف وتشجيع المربين على عملية التربية.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية" إكسترا انيوز"، أنه تم تخصيص 2.5 مليار دولار لتوفير كل احتياجات المربين والمنتجين، وهناك تكثيف في هذه العمليات خلال الفترات الأخيرة، وتتم أسبوعياً كل عمليات الإفراج عن الأعلاف، وهو ما يكفي الاحتياجات بشكل مستمر.

- لدينا اكتفاء ذاتي من معظم مصادر البروتين من أصل حيواني

وكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة مستمرة في تلبية احتياجات السوق والإنتاج الحيواني والداجني، ولدينا اكتفاء ذاتي من معظم مصادر البروتين من أصل حيواني، مشيراً إلى أن الألبان وبيض المائدة والدواجن، علاوة على اللحوم الحمراء.

 

5 مليار دولار احتياجات السوق أسعار الأعلاف اكتفاء ذاتي الافراج عن الاعلاف

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