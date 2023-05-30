الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في شن حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الجهود التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب عن ضبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وضبط 24 قضية في مجال الأمن العام و7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وقضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جرائم تهريب النقد مجال الأمن العام تهريب البضائع المنافذ الجمركية الإجراءات القانونية الحملات الأمنية

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