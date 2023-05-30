بعد تحولها لمقلب قمامة.. ترميم وصيانة محطة الملك فؤاد الأثرية بكفر الشيخ

أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه يتم حاليا رفع كفاءة وتطوير مبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد على طريق صلاح سلامه، حيث يجري العمل على قدم وساق لأعمال الترميم والصيانة الداخلية والخارجية للمبنى، حتى يتم الحفاظ عليه كمبنى أثري.

وأكد موافي، أن مبنى محطة الملك فؤاد تم تخصيصه لإقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابع لوزارة الاتصالات، وقد جاء قرار التخصيص بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وفريق العمل بإدارة المشروعات والطرق، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

وسيطرت حالة من الإهمال طيلة السنوات الماضية على محطة قطارات الملك فؤاد الأول، ملك مصر الراحل بمدينة كفر الشيخ، والتى كانت خاصة به وضيوفه من ملوك وسفراء وقناصل للوصول إلى استراحته التى تبعد عنها أمتارًا قليلة، إذ كان يأتى عن طريق القطار، فقد تحولت إلى خرابة ومقلب قمامة وتحولت إلى مأوى للكلاب الضالة.

فيما تعاقبت وعود المحافظين السابقين علي المحافظة في إنهاء ذلك الإهمال ومحاولة البحث في مصير ذلك الأثر الهام والاهتمام به ولكن كلها كانت دون جدوي.

وتقع المحطة الملكية بمدينة كفر الشيخ خلف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بمنطقة منشية فؤاد القبلية على شريط السكك الحديدية الواصل بين خط «شربين – قلين»، وتخضع إلى إشراف هيئة الآثار، ولم تتم الاستفادة منها حتى الآن ولم يتم استثمارها الاستثمار الأمثل، رغم تصريحات وزارة الآثار بالاهتمام بالمواقع الأثرية وتطويرها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس.

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