الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"يونيسيف": 13.6 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة عاجلة في السودان

يونيسيف
يونيسيف

 قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر، إن "المزيد من الأطفال في السودان اليوم يحتاجون الى الدعم المنقذ للحياة أكثر من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 13.6 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل، وهو أكثر من إجمالي عدد سكان السويد أو رواندا أو البرتغال.
وأضاف المتحدث الأممي - في مؤتمر صحفى بجنيف، اليوم الثلاثاء - أن "حياة الأطفال في السودان تقترب أكثر فأكثر، وبسبب الصراع، نحو الهاوية"، لافتا إلى أنه وبعد ستة أسابيع فقط من القتال الضاري، فإن حوالى خمسة ملايين طفل سوداني يحتاجون إلى دعم أكثر مما يحتاجون إليه قبل الصراع.
وأشار إلى أنه مع نهب المستشفيات وقصف المدارس واشتعال النيران في مصنع للتغذية، فإن الأمل يتحول إلى رماد، موضحا أن التقارير التي تلقتها اليونيسيف عن الأطفال القتلى أو الجرحى هي فقط لأولئك الذين كانوا على اتصال بمنشأة طبية، وبما يعنى أن الواقع أسوأ بكثير ويتفاقم بشكل خطير حيث يواجه الأطفال عقبات خطيرة في الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة في السودان، خاصة بعد أن انقلبت خدمات التغذية والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية رأسا على عقب.
وشدد على أن أكثر الوسائل فعالية لتأمين سلامة ورفاهية هؤلاء الأطفال تقع على عاتق أولئك الذين يتحملون التزاما قانونيا بحمايتهم، داعيًا جميع الأطراف إلى حماية أطفال السودان وتجنيب البنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال، مثل المرافق الصحية وأنظمة المياه وغيرها.
ونوه إلى توجيه المنظمة نداءات إنسانية استجابة للأزمة لتلبية الاحتياجات الملحة للأطفال السودانيين، مجددا الدعوة إلى تقديم 838 مليون دولار لمعالجة الأزمة بزيادة قدرها 253 مليون دولار منذ بدء الصراع الحالي في أبريل، مؤكدًا أن الأطفال في السودان يحتاجون إلى سلام شامل ودائم، وأنهم وأثناء انتظارهم لذلك، فإن التمويل يمثل أهمية حاسمة لزيادة دعم اليونيسيف.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف السودان التمويل اليونيسيف الرعاية الصحية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية زراعة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)