الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام شنقا للمتهم بقتل زميله فى مشاجرة بالقليوبية

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد ووكيل النيابة وليد محسن إسماعيل، وأمانة سر محمد طايل، بالإعدام شنقا، للمتهم بقتل زميله فى مشاجرة بينهما بزراعات الموز لخلافات على مبلغ مالى حصيلة اتجارهما فى المواد المخدرة بقرية ميت العطار بمركز بنها.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 6806 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1388 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد إ م"، 28 سنة بدون عمل، فى يوم 21 / 4/2022 قتل عمدًا المجني عليه "عبد الحفيظ على عبد الحفيظ عبد المنعم" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" محل الاتهام التالى.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم توجه للمكان الذى أيقن سلفًا تواجد المجنى عليه به إحدى أراضي الموز حتى تقابل معه وحدثت مشادة كلامية فيما بينهما على غرار تجارتهم بالمواد المخدرة على إثرها أضمر بنفسه إزهاق روح المجنى عليه فتربص له آنذاك بمكان الواقعة أراضى الموز المتواجدين بها متخذا من الأشجار والحشائش مكانًا للتربص بالمجنى عليه إلى أن أتته الفرصة حتى أشهر بوجه المجنى عليه ذلك السلاح الناري وأطلق منه عيارًا استقر بوجهه وظنا منه أنه لم تزهق روحه أتبعه بعيار آخر من ذلك السلاح النارى إحرازه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر عدد 2 طلقة مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

الإعدام شنقا جنايات بنها محكمة جنايات بنها مديرية أمن القليوبية قرية ميت العطار بمدينة بنها

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