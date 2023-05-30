وزير الصحة الفلسطينية: ننتظر توقيع اتفاقية هامة بمصر.. ونحتاج إلى تدريب الكوادر

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الدولة وفلسطين تجمعهما علاقات تاريخية منذ قديم الأزل، مضيفة: “هذه الزيارة نعتبرها مفصل هام من أجل تفعيل كافة الاتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقية الصحة”.

وأضافت “الكيلة” خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري، اليوم، أنه تم التباحث مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على هامش مجلس اجتماع وزراء الصحة العرب، وكنا ننسق المواقف وطبيعة العمل على مستوى العالم العربي وعلى المستوى الثنائي بين البلدين.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية: “ننتظر توقيع اتفاقية هامة، لأننا بحاجة إلى تدريب الكوادر الفلسطينية، خاصة تدريب قصير المدى ومدى متوسط، وستأخذ مجراها الطبيعي من أجل التوقيع عليها، فضلًا عن التعاون في موضوع اللقاحات، وهناك موضوعات أخرى هامة لتبادل الخبرات”.