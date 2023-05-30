السجن 5 سنوات لعاطل شرع فى قتل آخر بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه في الشروع بقتل آخر في الطريق العام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17900 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد تعدى المتهم على المجني عليه مستخدمًا أسلحة بيضاء بمحل الواقعة.

وتبين أنه إثر نشوب مشادة كلامية بين المتهم "أ. م"، عاطل ، وبين المجني عليه "ي. ح"، عاطل، وكان ذلك في الطريق العام، وعلى إثرها أشهر المتهم أسلحة بيضاء سكينتين بحوزته، وتعدى على المجني عليه بعدة ضربات استقرت برأسه ويده اليسرى.

وأعزى قصد المتهم من ارتكاب تلك الواقعة إلى إزهاق روح المجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.