محافظ أسوان يتفقد معدات منظومة النظافة ويوجه بإصلاح 22 سيارة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لودرات وسيارات المنظومة الجديدة للنظافة بواقع 8 لودرات و10 سيارات سعة 5 أطنان تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى استكمال توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لدعم منظومة النظافة العامة، والعمل على تحقيق رضا المواطن، وإشادة الزائرين.

وحرص اللواء أشرف عطية على متابعة اليونيفورم الجديد للعاملين بالمنظومة، والتى تم مراعاة أن تبرز الشكل الحضارى والحماية المطلوبة لهم، كما وجه المحافظ بصرف المرتبات الشهرية فى المواعيد المحددة تخفيفاً عن الأعباء المعيشية عنهم، بالإضافة إلى صرف مكافآت تشجيعية للمتميزين.

وكلف محافظ أسوان بعمل مجموعات للتدخل السريع من العاملين والمعدات لرفع أى تراكمات مخلفات أو قمامة فى وقت قياسى ، وخاصة فى البؤر التى تؤرق المواطنين داخل الأحياء والمناطق الشعبية.

فيما أعطى أشرف عطية توجيهاته بالاستمرار فى أعمال إصلاح وصيانة المعدات والسيارات التى تعرضت للأعطال، حيث جارى إصلاح 22 سيارة ومعدة بالجهود الذاتية للحملة الميكانيكية، وبما لا يسبب أى أعباء مالية على المحافظة.

وخلال تفقده للسيارات الجديدة برفقة المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة، علاوة على علاء ممدوح نائب رئيس مركز ومدينة أسوان، أكد عطية على أننا نعمل جاهدين على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك.

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