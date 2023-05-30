الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برنامج الأغذية العالمي: فقدان 17 ألف طن من المساعدات الغذائية في السودان

السودان
السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، عن فقدان 17 ألف طن من المساعدات الغذائية مفقودة في السودان منذ بدء القتال.

ويقوم برنامج الأغذية العالمي بتوسيع توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في جميع أنحاء البلاد بشكل سريع، حيث قام بتوزيع مساعدات غذائية على 12445 شخصًا في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أم درمان ، وهي جزء من منطقة العاصمة الخرطوم.

وبدأت عمليات التوزيع يوم السبت على مدى ثلاثة أيام وهي الأولى من نوعها التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في العاصمة منذ اندلاع القتال في الخرطوم في 15 أبريل، وذلك للذين حوصروا في العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع القتال قبل ستة أسابيع. 

وتم تجهيز المزيد من المساعدات الغذائية مسبقًا لمواصلة التوزيعات في الخرطوم طالما سمح الوضع الأمني بذلك، يخطط برنامج الأغذية العالمي للوصول إلى ما لا يقل عن 500000 شخص في الخرطوم.

وتأتي عمليات التوزيع مع تمديد الهدنة التي كانت معلنة في السودان خلال الفترة الماضية، وانتهت أمس الاثنين ومن ثم تم تمديدها لمدة خمسة أيام لوقف إطلاق النار بين طرفا النزاع . 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، بدأت أيضًا عمليات توزيع المواد الغذائية والتغذية في وادي حلفا في الولاية الشمالية إلى حوالي 8000 سوداني فروا من الخرطوم ويقومون برحلة طويلة إلى مصر، في أواخر الأسبوع الماضي ، بدأ برنامج الأغذية العالمي أيضًا التوزيعات على 4000 نازح جديد في بورتسودان.

وبدوره،  قال إيدي رو ، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان: "هذا إنجاز كبير، لقد تمكنا أخيرًا من مساعدة العائلات العالقة في الخرطوم والتي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة مع تضاؤل المواد الغذائية والإمدادات الأساسية".

وأضاف "لقد عملنا على مدار الساعة للوصول إلى الناس في الخرطوم منذ بدء القتال، حيث فُتحت نافذة في أواخر الأسبوع الماضي سمحت لنا بالبدء في توزيع المواد الغذائية. يجب على برنامج الأغذية العالمي أن يفعل المزيد، لكن هذا يعتمد على أطراف النزاع والأمن والأمن. الوصول يضمنون بشكل واقعي على الأرض".

الأغذية العالمية المساعدات الغذائية السودان القتال

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