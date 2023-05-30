رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات
يبحث الكثيرين عن رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء لتسديد فاتورة شهر مايو قبل يوم ونصف تقريبًا من انتهاءه وبداية شهر يونيو الخميس القادم وبدء الاستعداد لتحصيل فاتورة الشهر الجديد.
استعلام عن فاتورة الكهرباء
نعرض في التقرير التالي رابط وخطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الانترنت أو من خلال الطرق التي توفرها شركة الكهرباء للتيسير على المواطنين.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رابط موقع وزارة الكهرباء الموجود هنا
http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx
ويكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الشركات التالية
شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء
شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
خطوات الاستعلام عن الفاتورة
اختيار الشركة التابع لها فاتورتك ومنطقتك السكنية
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على سبيل المثال
تفتح صفحة جديدة توضح خدمات الشركة
اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير
كتابة رقم المشترك وهو كود السداد المكتوب أعلى الفاتورة السابقة
الضغط على كلمة استعلام
كذلك يمكن الاستعلام عن القراءات بنفس الخطوات السابق ذكرها ولكن مع اختيار ايقونة الاستعلام عن القراءات
حساب فاتورتك
توفر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة حساب فاتورتك
اختيار ايقونة حساب فاتورتك
كتابة كمية الاستهلاك
كتابة نوع النشاط (منزلي- تجاري- أخرى)
الضغط على احسب
إرشادات ترشيد فاتورة الكهرباء خلال الصيف
يمكن خفض تكلفة الإضاءة 15 % تقريبًا إذا أكثرت من استخدام الضوء الطبيعي نهارًا، إطفاء الإنارة في الأماكن غير المشغولة، الاحتفاظ بمعدات الإضاءة نظيفة، استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة.
يمكن خفض 10%من إستهلاك أجهزة التكييف بإتباع بعض الارشادات
(ضبط التكييف على درجة الحرارة المتوسطة ،الصيانة الدورية ،إغلاق الأبواب والنوافذ)
عند استخدام سخان كهربائي يفضل عدم تشغيله بصفه مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالي يستمر السخان في العمل أي يستهلك كهرباء أكثر.