رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات

يبحث الكثيرين عن رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء لتسديد فاتورة شهر مايو قبل يوم ونصف تقريبًا من انتهاءه وبداية شهر يونيو الخميس القادم وبدء الاستعداد لتحصيل فاتورة الشهر الجديد.

استعلام عن فاتورة الكهرباء

نعرض في التقرير التالي رابط وخطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الانترنت أو من خلال الطرق التي توفرها شركة الكهرباء للتيسير على المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رابط موقع وزارة الكهرباء الموجود هنا

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

ويكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الشركات التالية

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

خطوات الاستعلام عن الفاتورة

اختيار الشركة التابع لها فاتورتك ومنطقتك السكنية

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على سبيل المثال

تفتح صفحة جديدة توضح خدمات الشركة

اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير

كتابة رقم المشترك وهو كود السداد المكتوب أعلى الفاتورة السابقة

الضغط على كلمة استعلام

كذلك يمكن الاستعلام عن القراءات بنفس الخطوات السابق ذكرها ولكن مع اختيار ايقونة الاستعلام عن القراءات

حساب فاتورتك

توفر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة حساب فاتورتك

اختيار ايقونة حساب فاتورتك

كتابة كمية الاستهلاك

كتابة نوع النشاط (منزلي- تجاري- أخرى)

الضغط على احسب

إرشادات ترشيد فاتورة الكهرباء خلال الصيف

يمكن خفض تكلفة الإضاءة 15 % تقريبًا إذا أكثرت من استخدام الضوء الطبيعي نهارًا، إطفاء الإنارة في الأماكن غير المشغولة، الاحتفاظ بمعدات الإضاءة نظيفة، استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة.

يمكن خفض 10%من إستهلاك أجهزة التكييف بإتباع بعض الارشادات

(ضبط التكييف على درجة الحرارة المتوسطة ،الصيانة الدورية ،إغلاق الأبواب والنوافذ)

عند استخدام سخان كهربائي يفضل عدم تشغيله بصفه مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالي يستمر السخان في العمل أي يستهلك كهرباء أكثر.