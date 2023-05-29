"الكهرباء": 30 ألف ميجاوات أقصى حمل مسائى اليوم الإثنين

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الإثنين، يبلغ نحو 30 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الأحد، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكانت الأحمال 29800.

وذكر المرصد في نشرته، الإثنين، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 300100 ميجاوات، مقابل 29800 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس الأحد.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.