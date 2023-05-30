"كاريتاس مصر" تنظم ندوتين ضمن مشروع وعي للتنمية المجتمعية

نظمت جمعية كاريتاس مصر ندوتين توعويتين جديدتين، ضمن جهودها لنشر رسائل منهج مشروع "وعي للتنمية المجتمعية"، بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي تنفذه الجمعية بتمويل من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بوزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار حملة "الخلفة مسؤولية".

استهدفت الندوة الأولى السيدات، بقرية المريس، محافظة الأقصر، فيما استهدفت الندوة الثانية الرجال، والقيادات المحلية، بقرية دندرة، محافظة قنا.

أدار الندوتين الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي لبرنامج وعي، ومدير قطاع التربية الأساسية بجمعية كاريتاس مصر، بحضور السيد أيمن تواضروس، مدير مكتب كاريتاس مصر، بقنا، والأقصر، وأسوان.

ودارت المناقشات خلال الندوتين حول الموضوعات التالية مفهوم حملة الخلفة مسؤولية، التربية الأسرية الإيجابية، تنمية الطفولة المبكرة، تكافؤ الفرص التعليمية، اتنين كفاية، بالإضافة إلى مكافحة زواج الأطفال.

وكانت قد أعلنت جمعية كاريتاس مصر، عن انطلاق فعاليات مشروع "رفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينه من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع"، الممول من "هيئة التعاون الدولي الألماني"، الذي يهدف إلى دمج ذوي الهمم في كافة أنشطة المشروع المختلفة.

وتم تنفيذ التدريب الأساسي لفريق العمل، والتعرف على الموضوعات، التي ستقدم للشباب خلال المجموعات، والحوارات المختلفة، ويشمل التدريب الموضوعات التالية: مفهوم الصحة الإنجابية، الحقوق والخدمات الإنجابية، مراحل نمو جسم الإنسان، ومظاهر البلوغ عن الفتى، والفتاة.