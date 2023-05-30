أبو سنة: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتسق مع رؤية مصر 2030

نيابة عن وزيرة البيئة: رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى ورشة عمل بعنوان "حوكمة تغير المناخ: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر- 2050 "

أكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية جاءت إتساقاً مع الهدف الرابع من رؤية مصر 2030 الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية؛ لتضع الهدف الثالث الخاص بالحوكمة كحجر أساس في ملف تغير المناخ كمحرك لباقي أهداف الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال كلمة “أبو سنه” التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال ورشة عمل "حوكمة تغير المناخ: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر- 2050 "، والتى يعقدها مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) للتشاور مع الخبراء لإعداد مقترح لإطار خطة العمل لتحقيق الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمتعلق بتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ؛ بهدف الوصول إلى خطة تنفيذية تشاركية للهدف الثالث من الاستراتيجية، بحضور الدكتور خالد زكريا أمين استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية ، والسيدة ليزلى ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

و أشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى زيادة كفاءة إدارة ملف التغيرات المناخية ويساهم فى تفعيل الأدوار الخاصة بكل جهة وهيئة حكومية تحت مظلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، كما يساهم فى وضع السياسات وإعداد الخطط المعنية بتغير المناخ، وإيجاد آليات لترجمتها إلى إجراءات تتخذ على المستوى الوطني. نظراً لأهمية مكافحة تغير المناخ بأدوات التخفيف والتكيف المختلفة، وكذلك المؤسسات المختلفة المنوط بها التعامل مع كل منهما.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن مؤتمرCOP27 الذى عقد بشرم الشيخ أثار مختلف القضايا التى تخص التغيرات المناخية وتأثيراتها على المجتمعات المحلية وخرج بمجموعة من التوصيات والقرارات ، لذا وجب النظر في تأثير تلك القرارات على الأمن الغذائي والذي أصبح مشكلة دولية في ضوء كافة التحديات البيئية .

ولفت “أبو سنه” إلى أن الإطار الزمني المحدد للهدف الثالث قصير الأمد ويستلزم البدء الفورى في العمل عليه نظراً لكونه هدفاً محورياً يتوقف عليه تحقيق الأهداف الأخرى، حيث تحدد الخطة الإجراءات والتدخلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الفرعية المنبثقة عن الهدف الثالث للاستراتيجية ، موضحاً أنه من المقرر تحديد إطار زمني تفصيلي بناءً على المشاورات مع الاطراف المعنية.