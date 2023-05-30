الموافقة على إنشاء مبني معهد الفني وكلية للتمريض بجامعة سوهاج

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم 193 لشهر مايو، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات.

وقال رئيس جامعة سوهاج، أن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها ‏الموافقة على اقتراح مجلس شؤون التعليم والطلاب بشأن إنشاء مبنى لكلية التمريض ومبنى للمعهد الفني للتمريض، لخدمة العملية التعليمية والمستشفى الجامعي، كما تمت الموافقة علي المقترح المقدم من الادارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية بشأن اتفاقية تعاون علمي بحثي مشترك بين الجامعة وجامعة فيلادلفيا بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وأضاف "عبدالخالق"، أنه تمت الموافقة علي اقتراح مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بفتح باب القيد بمرحلة الدراسات العليا( دبلوم، ماجستير، دكتوراه) بكلية التربية الرياضية بقسم الادارة والترويح اعتباراً من العام الدراسي 2023- 2024 على يرفع للمجلس الأعلى للجامعات، وايضاً الموافقة علي مقترح إصدار مجلة البحوث والدراسات الإعلامية، مجلة علمية محكمة تصدر عن قسم الإعلام بكلية الآداب.

كما وافق المجلس على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعقد ندوة تثقيفية بمناسبة يوم البيئة العالمي الموافق 5 يونيو، كما تم علي هامش اجتماع مجلس الجامعة توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي الطب البشري و العلوم تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال التخلص من النفايات الخاصة بالمستشفي الجامعي.

جدير بالذكر أن المجلس وافق على تعيين 8 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشري، وكلية الطب البيطري في وظيفة أستاذ، و 7 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التربية الرياضية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في وظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين 10 أعضاء عضو هيئة تدريس بكليات الآداب، الطب، التجارة، الزراعة، وكلية التربية النوعية في وظيفة مدرس، بالإضافة الي منح درجة الدكتوراة لـ 8 أعضاء هيئة تدريس بكليات التربية، الآداب، الطب البشري، و منح درجة الماجستير لـ 10أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، الطب البشري، التمريض، وكلية التربية الرياضية.