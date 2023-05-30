الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه في القليوبية

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس متهم بغسل 25 مليون جنيه نتيجة كسب غير مشروع في القليوبية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لمباحث الأموال العامة بقيام مالك إحدى الشركات بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة.

وتبين أنه بذلك كون ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس شركات وشراء السيارات وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها  بحوالي 25 مليون جنيه.

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