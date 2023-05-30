خبير اقتصادي: التحول الرقمي من أهم أدوات حل مشكلات المستثمرين في الوقت الحالي

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إننا نشهد اليوم جهود متواصلة من قبل الحكومة لنصل إلي حلول يشعر بها المستثمرين.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية لـ "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي من أهم أدوات حل مشكلات المستثمرين في الوقت الحالي، موضحاً أنه يقلل التعامل ما بين متلقي الخدمة ومقدم الخدمة ومن شأنه أن يزيل معوقات البيروقراطية التي تواجه الاستثمار.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن حل المشاكل التي تواجه المستثمرين أصبح الشغل الشاغل للحكومة حاليًا وهناك اتجاه قوي من قبل الدولة لإزالة كافة المعوقات وتتعامل مع أي شكوى.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء صرح بنفسه بأنه تم رصد 1900 شكوى وحل 1500 منهم، وهذا من شأنه أن يوفر الدعم للاستثمار.