الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تأسست منذ 70 عاما.. تفاصيل أقدم ورشة تصنيع بورنيطة بالإسكندرية (فيديو)

ورشة تصنيع بورنيطة
ورشة تصنيع بورنيطة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أقدم ورشة تصنيع البورنيطة بالإسكندرية تأسست منذ 70 عاما".

وقال السيد الخطيب صانع قبعات ومالك الورشة، إنه عاش حياته في طفولته مع والده الذي علمه الصنعة، معقبًا: "قعدني جنبه خلاني متابع، مسبتهوش أبدا، كنت أحضر المحاضرات في الجامعة وأعود إليه من أجل مساعدته".

وأضاف أنه تعلم من والده الموديلات، وطريقة عمل الباترون التي تجعل القبعات مصممة بأدق المقاييس، وعندما توفى والده بدأ يطور من الصناعة على مستوى الطباعة والتطريز والأشكال. 

نقدم هذه القبعات لضيوف مصر

وتابع صاحب الورشة: "ربنا أكرمنا، لكن الخامات كانت مختلفة عن حاجة النهاردة، وكذلك الحشو الداخلي، اليوم نشهد تطورات كبيرة ومصر تتقدم، نقدم هذه القبعات لضيوف مصر ووضعنا على قبعاتنا علم واسم مصر، ونرسل هذه القبعات للأقصر وأسوان أيضا".

البورنيطة تصنيع ورشة ورشة تصنيع البورنيطة الإسكندرية تأسست 70 عاما

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