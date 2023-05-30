الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثمل بأخطاري اللذيذة".. ديوان جديد لمحمد حماد عن قصور الثقافة

غلاف الديوان
غلاف الديوان

صدر حديثًا عن سلسلة “إبداعات” التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ديوان "ثمل بأخطاري اللذيذة" للشاعر محمد حماد.

والديوان هو الثاني للشاعر محمد حماد، بعد فوز ديوانه الأول “تشرب الوقت سادة” بالمسابقة المركزية، وهو ينتمي لفن القصيدة النثرية، وقد قسمه حماد، إلى أقسام على النظام الأبجدي في الحروف هكذا: أ، ب، ج، د، ه‍، و، ز. 

وجاءت هذه الأقسام على شكل قصائد كبيرة بعنوان واحد يندرج تحت هذا العنوان عدة مقاطع شعرية مرقمة، وقدم لكل قصيدة منها باقتباس يتماهى مع فكرة القصيدة، وتنوعت النزعات النفسية في هذا الديوان بين الذاتية والإنسانية والوطنية.

وصدر الشاعر الديوان بقوله."

لأنَّ الشدائد أكسبتني المرونةَ

حين تعاظَمَ حُبُّكِ في قلبي تعدَّدتُ 

لأنجو من التيهِ برفقة أشباهي الأربعين 

حتىٰ إذا مات واحدٌ لا ينطفئ اتِّقادُكِ داخلي

كان هذا تحت عين الزمان

الذي حملني علىٰ ظهرِهِ في حقيبةٍ مثقوبةٍ

كلما سار؛ سقطت جثةٌ منِّي

أما عن محمد حماد فهو محمد ربيع حماد، وهو شاعر وباحث بقسم الدراسات الأدبية بكلية الآداب جامعة دمياط، حصل على المركز الأول في المسابقة المركزية لهيئة قصور الثقافة المصرية فرع شعر الفصحى عن ديوانه أول (تشرب الوقت سادة) 2020، ‏‏وقد صدر له تشرب الوقت سادة (ورقيًا) عن سلسلة الفائزون بهيئة قصور الثقافة 2021، وطبعة خاصة عن دار فكرة كوم بالجزائر 2023.

كما صدر لحماد مجموعة قصصية جاءت تحت عنوان "رقص مصاصي الدماء" وهي قصص قصيرة جداً عن سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

صدر حديث ا سلسلة إبداعات قصور الثقافة ديوان ثمل بأخطاري اللذيذة محمد حماد

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