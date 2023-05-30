معلومات مضللة.. الذكاء الاصطناعي يُهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

توقعت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، أن تشهد حملات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 استخدامًا واسعًا للذكاء الاصطناعي، في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عن المرشحين المنافسين.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن هناك مخاوفًا من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإثارة الفوضى والشكوك، في وقت يتسم فيه المناخ السياسي في الولايات المتحدة بالفعل بالاستقطاب المبالغ فيه، أو لتزوير الصور أو الفيديوهات في محاولة لخداع الصحافة والجمهور.

وأشار مراقبون، إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سريعة التطور يمكن أن تزيد من المعلومات الخاطئة في الحملات السياسية الأمريكية، حيث إنه فمن المتوقع أن يكون السباق الرئاسي لعام 2024 هو أول انتخابات أمريكية ستشهد الاستخدام الواسع النطاق للأدوات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت بشكل متزايد إلى طمس الحدود بين الحقيقة والخيال.

ومن المرجح أن تسخر الحملات على جانبي الانقسام السياسي هذه التكنولوجيا - وهي رخيصة الثمن ويمكن الوصول إليها بسهولة والتي تجاوزت تقدمها إلى حد كبير الاستجابات التنظيمية - لتوعية الناخبين ولإصدار نشرات إخبارية لجمع الأموال في غضون ثوانٍ.

وحذر خبراء التكنولوجيا أيضًا من الجهات التي تستغل الذكاء الاصطناعي لنشر الفوضى في وقت يتسم فيه المناخ السياسي بالفعل بفرط الاستقطاب في الولايات المتحدة، ويشكك العديد من الناخبين في الحقائق التي تم التحقق منها، بما في ذلك أن ترامب خسر انتخابات 2020.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إلى أن ذلك بدأ عندما تم نشرت الصور المزيفة لترامب بعد أن أخذها ضباط شرطة نيويورك بعيدًا، تم إنشاؤها بواسطة منشئ فنون الذكاء الاصطناعي في مارس الماضي.

كما أنه في الشهر الماضي ردًا على إعلان بايدن أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، أصدرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على الفور تقريبًا مقطع فيديو مصنوعًا من صور منتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي لمستقبل بائس إذا فاز.

وأظهرت صورًا واقعية للذعر في وول ستريت، الصين تغزو تايوان، مهاجرون يجتاحون وكلاء الحدود وسيطرة عسكرية على سان فرانسيسكو وسط جريمة مروعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر صوت ذكاء اصطناعي نابض بالحياة ولكنه مزيف تمامًا للشتائم التي يتبادلها بايدن وترامب، على التيك توك.

وقال جو روسبارز، مؤسس شركة بلو ستيت للاستشارات السياسية ذات الميول اليسارية:"سيعكس تأثير الذكاء الاصطناعي قيم أولئك الذين يستخدمونه - يمتلك الفاعلون السيئون على وجه الخصوص أدوات جديدة لتكثيف جهودهم لإثارة الكراهية والشك ، أو لتزوير الصور أو الصوت أو الفيديو في محاولة لخداع الصحافة والجمهور".

وأضاف روسبارز:"ستتطلب مكافحة هذه الجهود يقظة من قبل وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا، ومن قبل الناخبين أنفسهم".

وقال دان وودز، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق لحملة بايدن 2020: إنه "المستوى الحالي للذكاء الاصطناعي يكمن كثيرًا، وإذا كان خصومنا الأجانب بحاجة فقط إلى إقناع روبوت مهلوس بالفعل بنشر معلومات مضللة ، فيجب أن نكون مستعدين لحملة تضليل أكبر بكثير مما رأيناه في عام 2016."

وتابع فانس ريفي، الرئيس التنفيذي لشركة تعمل في تطوير الذكاء الاصطناعي:" ستصبح التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي أداة "لتغيير قواعد اللعبة" لفهم الناخبين".

وواصل ريفي:“هناك جزء كبير من السكان لا يصوتون على الإطلاق أو يصوتون بشكل غير منتظم، وباستخدام الذكاء الاصطناعي يمكننا التعرف على ما يهتم به هؤلاء الناخبون المحتملون ولماذا على مستوى دقيق للغاية ، ومن هذا يمكننا فهم كيفية إشراكهم وما هي السياسات التي ستحفزهم”.