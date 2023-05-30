التحريات: تحديد جنس الرضيع الملقى بـ15 مايو صعب.. الكلاب نهشت الجزء السفلى

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن جثة الطفل التي عثر عليها ملقى بمدينة 15 مايو مشوهة، ولم يتم تحديد جنس المولود، لأن الكلاب نهشت الجزء السفلي من جثة الطفل ولا توجد أعضاء تناسلية بالجثة.

ويقوم رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين بإلقاء طفل حديث الولادة ومناقشة شهود العيان بالمنطقة، حول تفاصيل اكتشافهم الواقعة.

وكشف مصدر أمني بقطاع جنوب القاهرة، عن تشكيل فريق بحث من ضباط القطاع لحل لغز العثور على الطفل.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل به أجزاء منهوشة بمنطقة 15 مايو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ومن جانبها، تجري نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، تحقيقًا موسعًا في تلك الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجأوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءً من جسده، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.