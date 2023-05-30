ندوة حول "مستقبل فنون الأطفال بمصر" بصالون "الدستور" الثقافى

قال الكاتب والمسرحي، محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أننا أمام عدة أجيال جديدة من النشء، فيجب العمل على عقول الأطفال وتطلعاتهم؛ لأننا اليوم بصدد أطفال "لا يمكن إرضاءها بسهولة" على حد وصفه.

فلسفة جيلي ألفا و z

وأضاف، محمد ناصف، خلال كلمته بندوة "مستقبل فنون الأطفال بمصر" بصالون "الدستور" الثقافي، أننا حاليًا أمام جيلين، هم جيل z، وجيل ألفا، وكل جيل منهما له تحدياته وتطلعاته، مشيرًا إلى أن الجيل الأول، هو جيل برجماتي بالمعنى الإيجابي، وله أهداف يتحرك لأجلها.

وتابع: أما جيل ألفا، فهو جيل لديه مشروعاته وطموحاته، ولذلك يمكننا استثمار فلسفة الجليين معًا ورؤيتهما المختلفة.

وروى محمد ناصف، مساعي الدولة في الاهتمام بفنون الأطفال بمصر، قائلًا إنه منذ 3 سنوات، بدأت الدولة بوضع استراتيجية للطفولة المبكرة، وقد ساهم في وضعها ووضع خطة تنفيذية لها، ولكنه وجد أنه لم يكن من أولويات هذه الاستراتيجية محور الثقافة وفنون الطفل، على اعتبار أن الطفل في هذه المرحلة مسؤول من جهتين فقط وقتها، وهما وزارتي التربية والتعليم والتضامن، في ظل غياب الثقافة.

وهو ما اعترض عليه محمد ناصف حينها، ثم أضافت استراتيجية الطفل، محورًا جديدًا خاص بفنون الطفل تحت اسم "ثقافة الطفل والاتصال".

رؤية موحدة لثقافة الطفل وتنمية مواهبه

وشدد محمد ناصف، على ضرورة وجود كيان واحد يجمع ما بين الكثير من الجهات المعنية بالطفل، قائلًا: صدر السنة الماضية، قرارًا من رئيس الجمهورية، بوضع رؤية ومشروع للطفل المصري، بحضور عدد من الوزرات المعنية، مثل وزارة الثقافة، والتضامن، الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للطفولة والأمومة والجهات المعنية.

وجاء هذا القرار، لدعم والاهتمام بوعي وفنون الطفل، ومواهبه، وعمل كيان خاص للطفل المصري، و"تجميع كل الكيانات المعنية بفنون الطفل في كيان واحد، ليكون هناك رؤية موحدة لثقافة الطفل وتنمية مواهبه".

ويأتي صالون "الدستور" الثقافي، في ندوته الخامسة، تحت عنوان "مستقبل فنون الأطفال في مصر"، بمقر "الدستور" وأدار الندوة كل من حسام الضمراني، وسارة ساويرس، ونعمات مدحت.

صالون الدستور الثقافي

شارك بالندوة كل من الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الكاتب محمد فتحي، مؤسس دار نشر أرجوحة لأدب الطفل، كاتبة أدب الطفل الدكتور إيمان سند، الدكتور مى إبراهيم المتخصصة فى صحافة الأطفال، كاتب الطفل الأديب عبده الزراع، الأديبة وكاتبة أدب الطفل ناهد السيد، كاتبة أدب الطفل صفاء عبدالمنعم، كما تضمن الصالون مداخلة لكاتبة أدب الطفل فاطمة المعدول.

وناقشت الندوة عدة محاور، خاصة بثقافة الطفل، أبرزها واقع فنون الطفل في مصر ومستقبلها، والمنصات الرقمية الموجهة للطفل، والكتابة للطفل وما تتضمنه من قيم، وتحديات تواجه هذه الصناعة.