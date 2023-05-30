الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

يوميًا بعد يوم تتصاعد الإثارة مع اقتراب الأعراس في المملكة بالزفاف الملكي في السعودية قبل زواج الأمير حسين من رجوى السيف.

ويتطلع المواطنون السعوديون والأردنيون المقيمون في المملكة على حدٍ سواء إلى حفل الزفاف في يونيو المقبل على ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله ورجوى السيف.

وقال الأردنيون في المملكة العربية السعودية إنهم سيتابعون حفل الزفاف عن كثب، حيث ينظرون بفخر من الخارج.

قالت سحر عارف مفلح، خبيرة اللياقة البدنية الأردنية في جدة، "أنا مع الأمير حسين وأؤيد اختياره للزواج من فتاة سعودية لأننا دول شقيقة، مشيرة إلى أنها “بالطبع، ستحضر حفل الزفاف إذا دُعيت، وسأتابع هذا الاحتفال عبر التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي”.

الزفاف هو مناسبة كبيرة للأردنيين والسعوديين على حد سواء: ولدت السيدة السيف في المملكة العربية السعودية وعاشت هناك حتى انتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في الجامعة ووظيفتها اللاحقة.

ويسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطوبة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السيدة رجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف ، ويتقدم بخالص التهاني بهذه المناسبة.

وشاركت السيدة السيف في عدد من الارتباطات الملكية الأردنية ، وكانت والدة زوجها الملكة رانيا التي ستصبح قريبًا قد أعطت الجمهور لمحات صغيرة داخل عملية التخطيط لحفل الزفاف.

أبرز حضور حفل الزفاف الملكي

- أعلنت جيل بايدن السيدة الأولى بالولايات المتحدة الامريكية، حضورها حفل الزفاف الذي سيقام في الأول من يونيو المقبل، وفق وكالة أسوشتيد برس.

- ومن بينه الحضور ايضاً الأميرة فيكتوريا ورئثة عرش السودية وزوجها الأمير دانيال، بالاضافة الى ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

- كما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو أميرة تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو لحفل الزفاف الملكي، أنها ستزور الأردن لحضور حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين عبد الله الثاني.