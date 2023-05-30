الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

الزفاف الملكي
الزفاف الملكي

يوميًا بعد يوم تتصاعد الإثارة مع اقتراب الأعراس في المملكة بالزفاف الملكي في السعودية قبل زواج الأمير حسين من رجوى السيف. 

ويتطلع المواطنون السعوديون والأردنيون المقيمون في المملكة على حدٍ سواء إلى حفل الزفاف في يونيو المقبل على ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله ورجوى السيف.

وقال الأردنيون في المملكة العربية السعودية إنهم سيتابعون حفل الزفاف عن كثب، حيث ينظرون بفخر من الخارج.

قالت سحر عارف مفلح، خبيرة اللياقة البدنية الأردنية في جدة، "أنا مع الأمير حسين وأؤيد اختياره للزواج من فتاة سعودية لأننا دول شقيقة، مشيرة إلى أنها “بالطبع، ستحضر  حفل الزفاف إذا دُعيت، وسأتابع هذا الاحتفال عبر التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي”.

الزفاف هو مناسبة كبيرة للأردنيين والسعوديين على حد سواء: ولدت السيدة السيف في المملكة العربية السعودية وعاشت هناك حتى انتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في الجامعة ووظيفتها اللاحقة.

ويسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطوبة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السيدة رجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف ، ويتقدم بخالص التهاني بهذه المناسبة. 

وشاركت السيدة السيف في عدد من الارتباطات الملكية الأردنية ، وكانت والدة زوجها الملكة رانيا التي ستصبح قريبًا قد أعطت الجمهور لمحات صغيرة داخل عملية التخطيط لحفل الزفاف.

 

أبرز  حضور حفل الزفاف الملكي 

- أعلنت جيل بايدن السيدة الأولى بالولايات المتحدة الامريكية، حضورها حفل الزفاف الذي سيقام في الأول من يونيو المقبل، وفق وكالة أسوشتيد برس. 

- ومن بينه الحضور ايضاً الأميرة فيكتوريا ورئثة عرش السودية وزوجها الأمير دانيال، بالاضافة الى  ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

- كما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو أميرة تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو لحفل الزفاف الملكي، أنها ستزور الأردن لحضور حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين عبد الله الثاني. 

حفل الزفاف اقراب السعودية زواج رجوي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حملات البحث عن "أبو خروف" تضبط 182 تاجر مخدرات بالإسكندرية

النيابة تستمع لأقوال الزوج في قتل أجنبية لطفلتها بالتجمع

هارب من 52 حكما قضائيا.. القبض على صاحب شركة متهم بالنصب

منافس ترامب الجمهورى: أمريكا "تميل نحو الإفلاس" برغم اتفاق سقف الدين

الإمارات تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الخميس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟