منذر رياحنة عن مشهد تقطيع شعره فى مسلسل "ماذا لو": كان حقيقيًا

كشف الفنان الأردني، منذر رياحنة، عن علاقة الصداقة التي تجمعه بالفنان أحمد عز، مؤكدًا أنه مقرب منه جدًا وهو صديقه الصدوق.

كما كشف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، عن العلاقة التي تجمعه بالفنان محمد منير، مؤكدًا أنه يرى نفسه واحدًا من العائلة، وأن يحبه ويتمنى له الصحة.

وأشار إلى أن ظهوره مع الفنان محمد منير، على المسرح، كان ضمن مهرجان جرش في الأردن، وأنه وصل للأردن لتقديمه على المسرح، وكان وقتها في الكواليس وناداه فجأة على المسرح.

وأوضح خلال الحلقة أن مشهد تقطيع شعره في مسلسل "ماذا لو" كان حقيقيًا وأنه تناول أدوية معينة من أجل ذلك، مشيرًا إلى أن المشهد كان صعب جدًا وقاسي ويرصد جزء من قصة حياة والده.

المرأة ظلمت عبر التاريخ

وتحدث عن المرأة مؤكدًا أنها ظلمت عبر التاريخ ويجب عدم زيادة الظلم عليها، حتى في البعد الجسماني والحمل فالأنثى يبقى لها مكانة مرموقة جدًا، وأنه يدافع عنها في المطلق ويحترمها لأنها صبورة.