محمد فايز فرحات: التوافق كان السمة الغالبة على اجتماعات الحوار الوطني

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم عقد 24 جلسة خلال الحوار الوطني، تم خلالهم طرح جميع الآراء وكل وجهات النظر.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مخرجات المحور السياسي، بعد أسبوعين من النقاشات.

وأضاف “فرحات" أن هناك حرص من الجميع للمشاركة في الحوار، مشيرًا إلى أن هناك إرادة جامعة من كل القوى السياسية لإنجاح جلسات الحوار.

وأشار عضو أمناء الحوار الوطني، إلى أن التوافق كان السمة الغالبة على اجتماعات اللجان، وهو ما يعيدنا إلى تعزيز التوافق والمساحات المشتركة بين أفراد المجتمع والمحسوبين على التيارات السياسية المختلفة.

وأضاف أن مجلس الأمناء كان ضد فكرة التصويت، لأننا لسنا في صراع ولكننا في مسألة توافق وسماع لكافة الآراء.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

