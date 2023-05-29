الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد فايز فرحات: التوافق كان السمة الغالبة على اجتماعات الحوار الوطني

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم عقد 24 جلسة خلال الحوار الوطني، تم خلالهم طرح جميع الآراء وكل وجهات النظر.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مخرجات المحور السياسي، بعد أسبوعين من النقاشات. 

وأضاف “فرحات" أن هناك حرص من الجميع للمشاركة في الحوار، مشيرًا إلى أن هناك إرادة جامعة من كل القوى السياسية لإنجاح جلسات الحوار. 

وأشار عضو أمناء الحوار الوطني، إلى أن التوافق كان السمة الغالبة على اجتماعات اللجان، وهو ما يعيدنا إلى تعزيز التوافق والمساحات المشتركة بين أفراد المجتمع والمحسوبين على التيارات السياسية المختلفة.

وأضاف أن مجلس الأمناء كان ضد فكرة التصويت، لأننا لسنا في صراع ولكننا في مسألة توافق وسماع لكافة الآراء.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. 


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

الدكتور محمد فايز فرحات مجلس أمناء الحوار الوطنى وجهات النظر القوى السياسية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

دليل اتهام على "فلاشة".. مفاجأة جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

التحفظ على طالبة دهست موظفًا بسيارتها فى الشيخ زايد

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

ترك باب المنزل مفتوحًا.. منشور "فيسبوك" يكشف واقعة سرقة لمنزل بالغربية

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟