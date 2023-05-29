هدنة خادعة.. مستشار بالأكاديمية العليا للدراسات يكشف النوايا الخبيثة للدعم السريع

كشف الدكتور معتصم عبدالقادر، المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، النوايا الخبيثة لقوات الدعم السريع بالسودان، مؤكدًا أن الهدنة هى الثالثة منذ اندلاع الأحداث والتي تقدر مدتها بـ5 أيام: "هذه الهدنة تعكس مدى اتجاه المفاوضات نحو التعقيد".

أضاف عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الغرض خدعة الطرف الآخر، لافتًا إلى أن الدعم السريع المتمرد يريد أن يكسب المزيد من الوقت، اعتقادًا منه أنه يريد جلب مزيد من المساهمات العسكرية من أية أطراف، حيث إن هناك بعض الأطراف وعدته بطائرات محملة بالإمداد:"كل هذه أوهام، كل الإمدادات التي حاول أن يرسلها عن طريق الحدود الغربية للسودان تم التعامل معها بواسطة الطيران، لذلك فإن القوى الآن الموجودة بالخرطوم صارت معزولة".

أشار إلى أن الجيش السوداني لا يريد أن يجلس مع هذه القوى المتمردة، مؤكدًا أن الجيش السوداني حريص على هذه الاتفاقيات لأن شعارها حماية المدنيين.