الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات القبض على «دجال الفيوم»

دجال الفيوم
دجال الفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص بمحافظة الفيوم بتهمة النصب والاحتيال، لادعائه قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وأكدت تحريات إدارة حماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبين أنه شخص مقيم بمحافظة الفيوم، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنيا، تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

محافظة الفيوم الدجل والشعوذة العلاج الروحاني

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