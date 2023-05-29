تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المنازل بمنطقة الشرابية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، اليوم، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المنازل بمنطقة الشرابية.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض موتور غسالة، موتور ثلاجة، بطارية سيارة، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة.