علاء السقطى يكشف دور مبادرة "ابدأ" لتقليل حجم الاستيراد

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة ابدأ لم تكن وليدة اليوم بل يعد لها منذ فترة، فمصر لديها مزايا مثل الطرق والكهرباء والطاقة والسوق، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في الإجراءات.

أضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العملة الصعبة ليست مشكلة في مصر، فالمصريون في البيوت قد يكون لديهم نفس حجم العملة الصعبة الموجودة في البنك المركزي، كما لا يوجد أزمة في جودة العامل.

علق الطاهري، أن الرئيس السيسي وجه البنك المركزي والبنوك في 2016 بتمويل مشروعات الشباب بفائدة 5%، بقيمة إجمالية 200 مليار والبنك المركزي وضعها كحصة من أموال البنوك.

دور مبادرة “ابدا” تقليل الاستيراد والاعتماد على المكون المحلي

وتابع السقطي، أن رغم هذه المبادرة، فإن ثقافة "المستورد أفضل" كانت سائدة بين المصريين، وبالتالي كان دور مبادرة ابدأ، الرئيسي هو التخلص من المسار التقليدي للإنتاج المحلي والاستثمار المحلي، بتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج والاعتماد على المكون المحلي.