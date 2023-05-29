"حياة كريمة".. مواطن بالأقصر: توفير المرافق والخدمات حلم طال انتظاره

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أعمال تطوير وتجديد الخدمات الأساسية والبنية التحتية داخل مركز إسنا في محافظة الأقصر، وعملت على تطوير وإنشاء محطات للصرف الصحي والكهرباء، وترميم المنازل المتهالكة، وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لجميع المنازل، إلى جانب تجديد شبكات الطرق الرئيسية والداخلية.

كما عملت المبادرة على إعادة هيكلة المستشفيات والوحدات الصحية، وتزويدها بجميع الأجهزة الطبية والمعملية، التي تسهل على الأطباء تشخيص الحالات المرضية بشكل دقيق، وتنظيم قوافل طبية لتقديم العلاج والكشف للمرضى بالمجان.

المبادرة أنهت مشكلة تراكم المياه الملوثة

«عبدالحميد محمد»، أحد سكان مركز إسنا بمحافظة الأقصر، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية، بسبب انعدام الخدمات التي يعتمد عليها في حياته اليومية، الأمر الذي دفعه للتنقل لمسافات طويلة جعله للحصول على الخدمات، الأمر الذي كلفه الكثير من الوقت والمال، وتمنى فقط أن تتوفر تلك الخدمات داخل المركز، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت مراد السكان عن طريق تطوير الخدمات داخل القرية.

وقال «عبدالحميد» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن المركز كان يعانى في السنوات الماضية من انعدام الخدمات التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، كما كان يعانى من تهالك شبكات الصرف الصحي، والذي أدى إلى تراكم المياه الملوثة أمام المنازل وفى الشوارع الرئيسية والفرعية، وتسبب ذلك في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، إلى جانب انتشار الروائح الكريهة، كما تسبب ذلك الإهمال في زيادة أعداد الوفيات بشكل كبير نتيجة انتشار الأمراض بين السكان.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية نجحت في حل الكثير من المشكلات، عبر تطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي داخل المركز والقرى التابعة له، وتوصيل المياه النظيفة لجميع المنازل، إلى جانب توصيل خطوط الغاز الطبيعي بعد ترميم المنازل المتهالكة، وذكر أن ذلك كان بمثابة حلم لدى جميع سكان المركز، بعدما عانوا لسنوات طويلة من ذلك الإهمال، لكنهم الآن أصبحوا يستمتعون بتلك الخدمات التي وفرتها المبادرة، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة السكان، ووفرت لهم جميع الخدمات.