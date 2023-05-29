محسب: النقاش في "الحوار الوطني" مفتوح دون أي خطوط حمراء

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة، إن النقاش بالحوار الوطني مفتوح دون أي خطوط حمراء أو غيرها، من اجل مصلحة وطنية و حتى نصل لطريق يساعد لانتعاش الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

أضاف أيمن، خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانفاق العسكري في العالم كله زاد رغم أن المنحنى الاقتصادي في هبوط، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أوحت للعالم كله أن كلمة البقاء للاقوى وأن الدولة التي لديها جيش قوي قادرة على البقاء ومسموعة ولديها جيش يحمي مقدراتها وأن الجيش القوي ضرورة حتى لا تكون الدولة مطمعًا للغير.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أسعدت الجميع

وعن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قال:“هذه القرارات أسعدتنا جدًا وبعثت روح التفاؤل بالحوار الوطني بشكل غير مسبوق، لأنها جاءت متزامنة معه، وكأنها استجابت لما يدور داخل الحوار الوطني فيما يتعلق بالبيروقراطية الشديدة ومشكلات المستثمرين وارتفاع تكلفة الشركات والبطئ غير المتناهي في تسليم رخص التصنيع هدمت الاستثمار، وعندما إصدارها الرئيس في 22 قرار، للتعامل مع معوقات الاستثمار تفاءل الجميع تفاؤلا شديدا بأن هناك قيادة سياسية ترعى الاستثمار وأن هناك تجاوبًا كبيرًا حتى قبل مخرجات الحوار الوطني".