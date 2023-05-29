إزالة 58 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمدينة فايد

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، معدلات إزالة التعديات بأنحاء المحافظة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم الإثنين، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة 33 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بولاية الري، على مساحة 6368 مترا مربعا عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

إضافًة إلى إزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بولاية الصرف على مساحة 84 مترا مربعا عبارة عن عشش وأكشاك.

كما تمت إزالة 22 حالة أخرى لتعدٍّ بالبناء على أراض بولاية الزراعة على مساحة 20 فدانا، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وعلى الفور تمت إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.