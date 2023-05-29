الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالسلام

محكمة
محكمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس 3 أشخاص 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم باستبيان الأمر، حاولوا الفرار، إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم، وتبين أن لأحدهم معلومات جنائية.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من الأظرف "فارغة"- هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى"– مبلغ مالى– 2 هاتف محمول– طبنجة صوت) وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، واعترفوا بسرقة مبلغ مالى من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة.

حبس 3 أشخاص انتحال رجال شرطة سرقة المواطنين

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