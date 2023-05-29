«زراعة الغربية» تشهد عملية إخلاء المديرية من الموظفين للتدريب على مواجهة الكوارث

شهد الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمقدم محمود أحمد البدوى، نائبا عن المستشار العسكرى بالغربية، اليوم، تنفيذا عمليا لإخلاء مديرية الزراعة من العاملين والموظفين.

تأتي عمليات الإخلاء ضمن الإجراءات الواجب اتباعها داخل المديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات المحتمل حدوثها.

بدأت عمليات المحاكاة بتفقد موقع مديرية الزراعة بالغربية والمكون من عددة مباني تتكون من ثلاث أدوار بواقع ٣٧٤ موظفًا، ومزود بـ٤٤ مطفأة حريق جاهزة للاستخدام و٥ صنابير حريق وخراطيم موصلة بشبكة المياه.

وشهد "وكيل الوزارة" ومديرو الإدارات بديوان عام المديرية عملية إخلاء الموظفين وكذلك اتباع وتنفيذ العاملين بالمديرية عملية الإخلاء.

كانت تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة تدريب العاملين والموظفين على الاستعداد الجيد لمواجهة أي ظرف طارئ وكيفية مواجهة التحديات والظروف الطارئة.

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة شملت تفقد المشروعات بقرى نهطاي، سندبسط وتفهنا بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وذلك للوقوف على نسب تقدم المشروعات ونهو المتبقي منها.

وأوضح رحمي أن مشروعات حياة كريمة في زفتي قاربت على النهو بنسبة 90 % حيث تم نهو قطاعات (التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد)، كما قاربت باقي المشروعات على النهو بنسبة تتراوح بين الـ 80% و95%0

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة ومركز الشباب بقرية نهطاي، كما تفقد في قرية سندبسط سير العمل في مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، نقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعي ومحطة مياه الشرب، واختتمت الجولة بتفقد السوق النموذجي والحماية المدنية بالقرية.