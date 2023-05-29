محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص مبنى جهاز 15 مايو

أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز ١٥ مايو.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن ٢٣ مصابًا دون وفيات.

وتوجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجار أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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